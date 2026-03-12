HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyadin Kanyonu’nda buz tırmanışı heyecanı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan Diyadin Kanyonu’nda kış mevsiminde oluşan buz şelalesinde doğa sporcuları tarafından buz tırmanışı gerçekleştirildi.

Diyadin Kanyonu’nda buz tırmanışı heyecanı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan Diyadin Kanyonu, kış mevsiminde oluşan buz yapılarıyla doğa sporlarına ev sahipliği yaptı. Iğdır’dan gelen doğasever sporcular, kanyonda oluşan buz şelalesinde buz tırmanışı gerçekleştirdi. Kış aylarında donarak buz sarkıtları ve buz şelalelerine dönüşen Diyadin Kanyonu, doğa sporları tutkunlarının ilgisini çekmeye başladı. Iğdır’dan gelen doğa sporları ekibi, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki buz şelalesinde yeni bir rota açarak ilk tırmanışı gerçekleştirdi. Sporcuların "Buz Devri" adını verdiği rotanın zorluk derecesinin WI5 olduğu belirtildi.

Bölgede gerçekleştirilen buz tırmanışı etkinliği ile Diyadin Kanyonu’nun doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu ifade edildi. Uzmanlar, kanyonun buz tırmanışı başta olmak üzere farklı doğa sporları için de elverişli yapıya sahip olduğunu belirtti.

Doğa sporcuları ve yetkililer, Diyadin Kanyonu’nun sahip olduğu doğal güzelliklerle kış turizmi açısından önemli bir merkez olabileceğini belirterek macera ve doğa tutkunlarını bölgeye davet etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji’den Erzincan için don ve çığ uyarısıMeteoroloji’den Erzincan için don ve çığ uyarısı
Munzur Dağı'nda mercek bulutu oluştuMunzur Dağı'nda mercek bulutu oluştu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

İsrail bu defa Lübnan'ı hedef aldı: Karadan işgal için ilerliyorlar

İsrail bu defa Lübnan'ı hedef aldı: Karadan işgal için ilerliyorlar

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.