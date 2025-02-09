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  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Dünya Sigarayı Bırakma Günü mesajı: Sigara içmek haram. Bu davranışa bir son verelim."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Dünya Sigarayı Bırakma Günü mesajı: Sigara içmek haram. Bu davranışa bir son verelim."

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.02.2025 17:28
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erbaş, sağlıklı bir yaşam için bugün vesilesiyle yeni bir başlangıç yapılması gerektiğini belirterek, sigaranın dinen de haram olduğunu hatırlattı ve bu tehlikeye bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Dünya Sigarayı Bırakma Günü mesajı: Sigara içmek haram. Bu davranışa bir son verelim."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigara kullanma alışkanlığına son verilmesi çağrısında bulundu.

Erbaş, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Mesajında, dünyada her yıl milyonlarca kişinin sigara nedeniyle oluşan hastalıklardan hayatını kaybetmeye devam ettiğine dikkati çeken Erbaş, "Sağlığımız, ailemiz ve geleceğimiz için bugünü bir vesile kılarak yeni bir başlangıç yapalım, dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim." ifadesini kullandı.

(DHA)

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Dünya Sigarayı Bırakma Günü Ali Erbaş sigara diyanet işleri başkanı ali erbaş
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