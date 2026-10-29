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Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: "Devletimiz ve milletimiz bu topraklarda ilelebet payidar kalacak"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda Türk milletinin kurtuluş mücadelesine dikkat çekildi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anıldı.

Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: "Devletimiz ve milletimiz bu topraklarda ilelebet payidar kalacak"

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Bugün Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını hep birlikte idrak etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Bundan bir asır önce asil milletimiz, canından üstün bildiği vatanına ve mukaddesatına uzanan elleri destansı bir direnişle bertaraf etmiş; bağımsız yaşama tutkusunu tarihe altın harflerle kaydetmiştir. Türlü imkansızlık ve zorluklara rağmen esarete boyun eğmeyen yüksek karakteri ve idealleri uğruna canını feda etmeyi en büyük onur sayan inancı sayesinde milletimiz, karşılaştığı engelleri aşarak kesin bir zafere ulaşmış ve böylece özgürce yaşama iradesinin asla kırılamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Böylesine şanlı bir tarihin varisleri olarak bizlere düşen, ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz değerler etrafında birbirimize kenetlenmek ve başta vatanımız ve mukaddesatımız olmak üzere bizlere emanet edilen bu kutlu mirası yaşatarak, güçlendirerek gelecek nesillere aktarmaktır. Bu şuurla hareket ettiğimiz sürece ülkemize ve ülkümüze kasteden hiçbir hain girişim hedefine ulaşamayacak; devletimiz ve milletimiz bu topraklarda ilelebet payidar kalacaktır" denildi.

Mesajda ayrıca "Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna emek veren fedakar devlet ricalini saygıyla ve minnetle anıyoruz. Din, iman, vatan ve mukaddesat uğruna mücadele eden tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi şükranla ve rahmetle yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yüce Rabb’imiz, bu cennet vatanda birlik beraberlik içinde huzurla yaşamayı bizlere ve nesillerimize müyesser eylesin" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Diyanet İşleri Başkanlığı
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