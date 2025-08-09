Diyanet TV'de 'Allah baba' skandalı! Canlı yayındaki kriz sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sert tepki

Diyanet TV kanalında yayınlanan programa katılan bir konuğun 'Allah Baba' ifadesini kullanması Diyanet'i hareket geçirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın hedefinde Diyanet TV vardı. Kanalda yayınlanan 'Günün Bereketi' programında kullanılan o ifade üzerine resmi açıklama yapıldı.

"SORUMLULAR HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Diyanet TV’de yayınlanan “Günün Bereketi” adlı programda kullanılan ifadeye ilişkin yapılan açıklamada, “Duyduğumuz üzüntüyü ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını kamuoyumuzla paylaşırız” denildi

CANLI YAYINDA “ALLAH BABA” İFADESİ KRİZ YARATTI

Konu hakkında resmi açıklama yapan Diyanet'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Diyanet TV’de canlı olarak yayınlanan “Günün Bereketi” programının 313. bölümünde kullanılan bir ifadeye ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Diyanet TV’de yaz kuşağında hafta içi her gün saat 11.00-12.00 arasında canlı olarak yayınlanan “Günün Bereketi” programında kadın-aileye dair konular ele alınmaktadır. Programa 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü yazar Hatice Ebrar Akbulut katılmıştır.

Konuğun canlı yayında program içerisinde, bir başkasından naklen de olsa “Allah baba” ifadesini kullandığı tespit edilmiştir. Tevhid ilkesine aykırı olan bu ifadenin yayın prensiplerimizle bağdaşması ve din eğitimi açısından kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Zira biz iman ederiz ki, Allah doğmamıştır, doğurmamıştır. O’nun eşi, benzeri, oğlu ve ortağı yoktur. Bu hakikatin hilafına olan söz konusu ifadenin ekranımızda kullanılmış olmasından dolayı duyduğumuz üzüntüyü ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını kamuoyumuzla paylaşır, dikkatli ve duyarlı yaklaşımlarından dolayı kıymetli izleyicilerimize şükranlarımızı sunarız.

Diyanet İşleri Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği"

