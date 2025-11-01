Diyarbakır 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genel olarak sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların 16°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı ise %76 civarında tahmin edilmektedir.

2 Kasım Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 24°C'ye kadar yükselebileceği öngörülmektedir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 1.66 km hızla esecek. Nem oranı ise %19 civarında seyredecek.

3 Kasım Pazartesi günü de hava durumu açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden saatte 1.66 km hızla esecek. Nem oranı %19 seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacaktır. Sıcaklıkların 24°C civarında seyretmesi beklenmektedir. Hava durumu süreklilik göstererek olumlu bir hal alacak. Güneşli günlerin artması bekleniyor. Havanın bu şekilde devam etmesi, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için avantaj sağlayacak.