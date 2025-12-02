Diyarbakır 02 Aralık Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 2 Aralık 2025 Salı günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde olacak. En yüksek sıcaklık 26°C, en düşük sıcaklık ise 6.9°C civarında öngörülüyor. Nem oranı %55, rüzgar hızı 6.8 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:17, gün batımı saati 16:57’de gerçekleşecek.

3 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklıkları sabah 12°C, gece ise 2°C olacak. Nem oranı %70 olarak belirlenmiş. Rüzgar hızı 9 km/saat civarında tahmin ediliyor. Bu günler genelde açık ve güneşli geçeceği için dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunmaktadır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanızda da yarar var.

Gün içinde güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Bu durum, fiziksel ve ruhsal sağlığınıza katkı sağlar. Rüzgar hızının hafif olması, açık hava etkinlikleri için olumsuz etki yaratmaz. Nem oranının %55 seviyesinde olması, hava kalitesinin iyi olduğunu gösterir. Nem durumunun rahatsız edici seviyelerde olmadığını belirtmek gerekir.

Sabah saatlerinde hafif bir kahve içerek güne başlamak iyi bir tercih olabilir. Gün boyunca bol su tüketmek, enerjinizi yüksek tutar. Vücudunuzun nem dengesini korumasına yardımcı olur. Diyarbakır'daki hava koşulları, açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunacak. Sıcaklıkların düşebileceğini aklınızda bulundurun. Uygun giyinmek ve su tüketimine dikkat etmek, gününüzü daha konforlu hale getirecektir.