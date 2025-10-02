HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 2 Ekim 2025 Perşembe günü hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 18°C olacak.

Diyarbakır 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Rüzgar kuzeybatıdan saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı sabah %44. Gündüz %24, akşam %32 ve gece %46 tahmin ediliyor.

Gelecek günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 3 Ekim Cuma günü gündüz sıcaklığı 31°C. Gece sıcaklığı ise 13°C olacak. 4 Ekim Cumartesi günü gündüz 31°C, gece 14°C tahmin ediliyor. 5 Ekim Pazar günü gündüz sıcaklığı 33°C. Gece sıcaklığı ise 13°C olarak öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle gün ortasında dikkatli olunmalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemli. Ayrıca bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için kremler kullanmak faydalıdır. Şapka takmak da önerilir. Yüksek sıcaklıkta hassas grupların dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar bu duruma dikkat etmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteorolojiden uyarı yağdı: Fırtına kapıda!Meteorolojiden uyarı yağdı: Fırtına kapıda!
Dehşet ailesi! Öldürüp ormana gömmüşlerdi...Dehşet ailesi! Öldürüp ormana gömmüşlerdi...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.