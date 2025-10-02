Diyarbakır 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Rüzgar kuzeybatıdan saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı sabah %44. Gündüz %24, akşam %32 ve gece %46 tahmin ediliyor.

Gelecek günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 3 Ekim Cuma günü gündüz sıcaklığı 31°C. Gece sıcaklığı ise 13°C olacak. 4 Ekim Cumartesi günü gündüz 31°C, gece 14°C tahmin ediliyor. 5 Ekim Pazar günü gündüz sıcaklığı 33°C. Gece sıcaklığı ise 13°C olarak öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle gün ortasında dikkatli olunmalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemli. Ayrıca bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için kremler kullanmak faydalıdır. Şapka takmak da önerilir. Yüksek sıcaklıkta hassas grupların dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar bu duruma dikkat etmelidir.