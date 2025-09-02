Diyarbakır 02 Eylül Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava sıcaklıkları oldukça yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 42°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 21°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için zorluk yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar düşmeyecek. 3 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 40°C, gece ise 21°C olacak. 4 Eylül Perşembe günü gündüz 36°C, gece 20°C sıcaklıkları bekleniyor. 5 Eylül Cuma günü ise gündüz 37°C, gece 19°C sıcaklıkları öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, Diyarbakır'da eylül ayının başlarında sıkça görülmektedir.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Eğer dışarı çıkmanız gerekiyorsa, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Evde kaldığınız zamanlarda serin ortamlarda bulunmaya çalışın. Gereksiz elektrikli cihazları kullanmamaya özen göstererek enerji tasarrufu sağlayın.

Diyarbakır'da eylül ayı genellikle sıcak ve güneşli geçmektedir. Bu dönemde nem oranı düşüktür. Yağış miktarı ise azdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.