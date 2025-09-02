HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 02 Eylül Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava sıcaklıkları oldukça yüksek olacak.

Diyarbakır 02 Eylül Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Diyarbakır'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava sıcaklıkları oldukça yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 42°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 21°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için zorluk yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar düşmeyecek. 3 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 40°C, gece ise 21°C olacak. 4 Eylül Perşembe günü gündüz 36°C, gece 20°C sıcaklıkları bekleniyor. 5 Eylül Cuma günü ise gündüz 37°C, gece 19°C sıcaklıkları öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, Diyarbakır'da eylül ayının başlarında sıkça görülmektedir.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Eğer dışarı çıkmanız gerekiyorsa, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Evde kaldığınız zamanlarda serin ortamlarda bulunmaya çalışın. Gereksiz elektrikli cihazları kullanmamaya özen göstererek enerji tasarrufu sağlayın.

Diyarbakır'da eylül ayı genellikle sıcak ve güneşli geçmektedir. Bu dönemde nem oranı düşüktür. Yağış miktarı ise azdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soylu'dan "El kondu" iddialarına canlı yayında yanıtSoylu'dan "El kondu" iddialarına canlı yayında yanıt
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Özel'in çıkışı rahatsızlık yarattı: Mansur Yavaş cephesinden de açıklama geldiAnkara kulisleri bunu konuşuyor! Özel'in çıkışı rahatsızlık yarattı: Mansur Yavaş cephesinden de açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

Fenerbahçe'den 'KAP' geldi! Ederson resmen açıklandı

Fenerbahçe'den 'KAP' geldi! Ederson resmen açıklandı

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran açıklama

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran açıklama

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Adana'da kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti

Adana'da kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.