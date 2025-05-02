Diyarbakır 02 Mayıs Cuma hava durumu: Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Diyarbakır'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü, yerel saatle öğleden önce 9:00 itibarıyla hava durumu şöyle. Mevcut koşullar bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 59°F (15°C) seviyesindedir.

Günlük tahminler:

2 Mayıs Cuma: En düşük sıcaklık 48°F (9°C), en yüksek sıcaklık 73°F (23°C). Yer yer sağanaklar bekleniyor.

3 Mayıs Cumartesi: En düşük sıcaklık 46°F (8°C), en yüksek sıcaklık 76°F (25°C). Güneşli bir hava olacak.

4 Mayıs Pazar: En düşük sıcaklık 52°F (11°C), en yüksek sıcaklık 77°F (25°C). Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

5 Mayıs Pazartesi: En düşük sıcaklık 50°F (10°C), en yüksek sıcaklık 77°F (25°C). Bulutlar, az güneşli bir havaya sebep olacak.

Diyarbakır'da Mayıs ayı, genellikle ılıman ve yağışlıdır. Gündüz sıcaklıkları 20-25°C arasında değişir. Gece sıcaklıkları ise 10-15°C civarındadır. Ortalama yağış miktarı 50-70 mm arasındadır.

Önümüzdeki günlerde, 3-5 Mayıs 2025 tarihlerinde sıcaklıklar şu şekildedir:

3 Mayıs Cumartesi: Gündüz 22°C, gece 11°C, yağmurlu.

4 Mayıs Pazar: Gündüz 22°C, gece 10°C, yağmurlu.

5 Mayıs Pazartesi: Gündüz 23°C, gece 11°C, parçalı bulutlu.

Bu dönemde hafif yağmurlar ve bulutlu hava beklenmektedir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağmur yolları kayganlaştırabilir. Bu nedenle araç kullanırken hız limiti ve dikkatli sürüş önemlidir. Gündüz sıcaklıkları 20-25°C arasında, akşamları ise 10-15°C’ye düşebilir. Akşam dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanızda yarar vardır.

Hava koşulları hızlıca değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlarınızı buna göre ayarlamak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.