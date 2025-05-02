Diyarbakır 02 Mayıs Cuma hava durumu: Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Diyarbakır'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü, yerel saatle öğleden önce 9:00 itibarıyla hava durumu şöyle. Mevcut koşullar bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 59°F (15°C) seviyesindedir.
Günlük tahminler:
Diyarbakır'da Mayıs ayı, genellikle ılıman ve yağışlıdır. Gündüz sıcaklıkları 20-25°C arasında değişir. Gece sıcaklıkları ise 10-15°C civarındadır. Ortalama yağış miktarı 50-70 mm arasındadır.
Önümüzdeki günlerde, 3-5 Mayıs 2025 tarihlerinde sıcaklıklar şu şekildedir:
Bu dönemde hafif yağmurlar ve bulutlu hava beklenmektedir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağmur yolları kayganlaştırabilir. Bu nedenle araç kullanırken hız limiti ve dikkatli sürüş önemlidir. Gündüz sıcaklıkları 20-25°C arasında, akşamları ise 10-15°C’ye düşebilir. Akşam dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanızda yarar vardır.
Hava koşulları hızlıca değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlarınızı buna göre ayarlamak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.
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