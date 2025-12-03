Diyarbakır 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esecek. Öğleden sonra sıcaklık daha yüksek hissedilebilir. Akşam saatlerinde hava açık ve serin olacaktır.

4 Aralık Perşembe günü hava güneşli. 5 Aralık Cuma günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 6 Aralık Cumartesi günü kapalı bir hava etkili olacak. 7 Aralık Pazar günü yağmur ve çisenti tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli takip etmek de gereklidir. Özellikle yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınılmalıdır. Islanmamak için uygun ayakkabı ve giysiler tercih edilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığı korumaya yardımcı olur.