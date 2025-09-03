HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 40°C civarında olması bekleniyor.

Diyarbakır 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Diyarbakır'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 40°C civarında olması bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklıkların 42°C'ye kadar çıkması mümkün. Nem oranı %21 civarında. Rüzgar hızı ise 2 km/s seviyesindedir. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak.

4 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığının 35°C olması bekleniyor. 5 Eylül Cuma günü sıcaklık 36°C'ye yükselecek. 6 Eylül Cumartesi günü 39°C'ye, 7 Eylül Pazar günü ise 38°C'ye ulaşması öngörülüyor. Yüksek sıcaklıklar, öğle ve ikindi saatlerinde daha belirgin hissedilebilir.

Bu yüksek sıcaklıklarda vatandaşların sağlıklarını korumaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda kapalı alanlarda kalmak önerilir. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekir.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların önlem alması gerekmektedir. Hayvanların yeterli suya erişimini sağlamak önemlidir. Bitkilerin sulama ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamak gerekir. Güneş ışığından korunmaları sağlamak da önemlidir. Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceğini unutmamak gerekir. Enerji tasarrufu sağlayacak önlemler almak ekonomik ve çevresel açıdan faydalıdır.

Yüksek sıcaklıkların trafik ve ulaşım üzerinde de olumsuz etkileri olabilir. Araçların aşırı ısınması, lastik patlamaları ve motor arızaları yaşanabilir. Araçların düzenli bakımlarını yaptırmak önemlidir. Lastik basınçlarının kontrol edilmesi gerekir. Uzun yolculuklardan önce hava durumu takip edilmelidir. Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, bireysel ve toplumsal sağlık ve güvenliği korumaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YouTube Premium'u ortak kullananlara kötü haber!YouTube Premium'u ortak kullananlara kötü haber!
Yüksekova’da anız yangınıYüksekova’da anız yangını

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.