Diyarbakır 04 Aralık Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yaklaşık 26°C civarında bir sıcaklık bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif pus görülebilir. Ancak gün boyunca gökyüzü tamamen açık olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esecek. Öğle saatlerinde hava daha sıcak hissedilebilir. Akşam saatlerinde ise hava serinleyecek.

5 Aralık Cuma günü hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 16°C civarında olması tahmin ediliyor. 6 Aralık Cumartesi günü hafif sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 17°C civarında olması öngörülüyor. 7 Aralık Pazar günü ise sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 15°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle 6 ve 7 Aralık tarihlerinde yağışlı hava beklendiği unutulmamalıdır. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önerilir. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecektir. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmanız önemlidir. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmanız da gerekecektir.