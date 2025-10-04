HABER

Diyarbakır 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 04 Ekim Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Diyarbakır'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü, bol güneş ışığı altında sıcak bir gün bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 31°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14°C'ye düşecektir. Rüzgar hafif esiyor. Hızı 4 km/s civarında olacak. Nem oranı %20 civarında seyredebilecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 5 Ekim Pazar günü hava sıcaklığı 33°C'ye ulaşabilir. Gece sıcaklığının ise 12°C civarında olması bekleniyor. 6 Ekim Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 32°C olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı yine 12°C olarak öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu durum cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek önemlidir. Güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır. Bol su tüketmek, vücudun susuz kalmasını önler.

Sıcak hava koşullarında hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Yaşlılar ve çocuklar bu grupta yer alıyor. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda kalmak, sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının düştüğü unutulmamalıdır. Bu nedenle soğuk algınlığına karşı tedbir almak faydalıdır.

Bu dönemde hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre düzenlemek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

