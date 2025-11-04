HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 04 Kasım Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu 16°C civarında başlayacak, gece ise 5°C'ye düşecek. Hissedilen sıcaklık 7°C olarak öngörülüyor. Nem oranının %64 olması ve rüzgarın güneyden 9 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Gelecek günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. Tarım alanında dikkatli olunması önem taşıyor. Yüksek nem nedeniyle oluşabilecek sis, görüş mesafesini etkileyebilir. Araç kullanıcılarının dikkatli olması gerekiyor.

Diyarbakır 04 Kasım Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 16°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 5°C seviyelerine düşecek. Hissedilen sıcaklık 7°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %64 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı güney yönünden 9 km/saat olacak.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Kasım Çarşamba günü sabah 16°C, gece 5°C sıcaklık öngörülüyor. 6 Kasım Perşembe sabah 16°C, gece 5°C olacak. 7 Kasım Cuma günü sabah 17°C, gece 5°C sıcaklık bekleniyor. Bu günlerde benzer hava koşulları görülecek.

Diyarbakır'ın karasal iklimi nedeniyle gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları belirgin olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde kat kat giyinmekte yarar var. Nem oranının yüksek olması nedeniyle sabah saatlerinde sis oluşumu görülebilir. Bu durum görüş mesafesini azaltabilir.

Hava koşulları trafik güvenliğini etkileyebilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmelisiniz. Ayrıca dikkatli olmalısınız. Tarım alanlarında çalışanların mantar hastalıklarına karşı tedbirli olması önemlidir. Bu durum, tarımsal verimliliği etkileyebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaldırımda bir vatandaşa elektrikli scooter çarptıKaldırımda bir vatandaşa elektrikli scooter çarptı
Sinop emniyetinden kaçakçılık ve uyuşturucuya eş zamanlı darbeSinop emniyetinden kaçakçılık ve uyuşturucuya eş zamanlı darbe

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.