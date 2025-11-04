Diyarbakır 04 Kasım Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 16°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 5°C seviyelerine düşecek. Hissedilen sıcaklık 7°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %64 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı güney yönünden 9 km/saat olacak.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Kasım Çarşamba günü sabah 16°C, gece 5°C sıcaklık öngörülüyor. 6 Kasım Perşembe sabah 16°C, gece 5°C olacak. 7 Kasım Cuma günü sabah 17°C, gece 5°C sıcaklık bekleniyor. Bu günlerde benzer hava koşulları görülecek.

Diyarbakır'ın karasal iklimi nedeniyle gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları belirgin olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde kat kat giyinmekte yarar var. Nem oranının yüksek olması nedeniyle sabah saatlerinde sis oluşumu görülebilir. Bu durum görüş mesafesini azaltabilir.

Hava koşulları trafik güvenliğini etkileyebilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmelisiniz. Ayrıca dikkatli olmalısınız. Tarım alanlarında çalışanların mantar hastalıklarına karşı tedbirli olması önemlidir. Bu durum, tarımsal verimliliği etkileyebilir.