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Diyarbakır 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu çok sıcak olacak.

Diyarbakır 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Diyarbakır'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu çok sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik yaz koşullarına uygun. Ağustos ayında Diyarbakır'da ortalama sıcaklıklar 37.8°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 6 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 42°C'ye, 7 Ağustos Perşembe günü ise 41°C'ye yükselmesi tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, bölgenin yaz aylarında sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, insanlar ve çevre için çeşitli riskler oluşturabilir. Aşırı sıcaklara karşı korunmak, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için önemlidir. Sıcak havalarda bol su tüketmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı ve serin ortamlarda vakit geçirilmelidir. Ayrıca, tarım ürünlerinin sulama ihtiyaçları artacağından su kaynaklarının verimli kullanılması önemlidir.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle bireylerin ve toplumun sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olması büyük önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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