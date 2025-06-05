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Diyarbakır 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Diyarbakır 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığıyla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığının ise 17°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Haziran ayı iklimine uygundur. Yazın başlangıcını müjdelemektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 6 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklığının 35°C, gece sıcaklığının 17°C olması tahmin ediliyor. 7 Haziran Cumartesi günü de gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında olacak. Bu durum, Diyarbakır'ın Haziran ayındaki tipik sıcaklık değerleriyle paralellik göstermektedir.

Bölgenin Haziran ayındaki genel iklim özellikleri, sıcaklıkların yüksek, nem oranının düşük ve yağış miktarının az olduğunu göstermektedir. Bu dönemde gündüzleri sıcaklıkların 30°C'nin üzerinde, gece ise 15°C civarında seyrettiği bilinmektedir. Ayrıca, yağış miktarının yıllık ortalamanın çok altında kaldığı da görülmektedir.

Bu sıcak hava koşulları altında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında dışarıda bulunmak, güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle daha zorlayıcı hale gelebilir. Bu nedenle serin saatlerde dışarı çıkmak, bol su tüketmek ve güneşten korunmak, sağlık sorunlarının önüne geçmek için faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar, elektrik tüketimini artırabilir. Bu dönemde enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması önerilir. Klima kullanımının minimumda tutulması, hem ekonomik hem de çevresel açıdan olumlu etkiler yaratacaktır.

Diyarbakır'da 5 Haziran 2025 ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak, kişisel sağlığınızı koruyabilir ve çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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