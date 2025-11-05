HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C, akşam ise 16°C seviyelerine düşecek. 6 Kasım'da parçalı bulutlu ve 14°C sıcaklık öngörülüyor. 7 Kasım'da hava çok bulutlu hale gelecek ve sıcaklık 11°C'ye gerileyecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem var. Kat kat giyinmeyi unutmayın.

Diyarbakır 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Diyarbakır'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 16°C'ye düşecek. Gece sıcaklıkları ise 10°C seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %25, akşam ise %43 seviyelerinde olacak.

6 Kasım Perşembe günü hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 14°C civarında seyredecek. 7 Kasım Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 11°C seviyelerine düşecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanız da iyi olur. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar hafif olacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte Trump'ın 'NASA' adayı!İşte Trump'ın 'NASA' adayı!
Son dakika: CHP'de İstanbul bilmecesi devam ediyor! Gürsel Tekin itirazına ret kararı çıktıSon dakika: CHP'de İstanbul bilmecesi devam ediyor! Gürsel Tekin itirazına ret kararı çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.