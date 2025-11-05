Diyarbakır 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 16°C'ye düşecek. Gece sıcaklıkları ise 10°C seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %25, akşam ise %43 seviyelerinde olacak.

6 Kasım Perşembe günü hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 14°C civarında seyredecek. 7 Kasım Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 11°C seviyelerine düşecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanız da iyi olur. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar hafif olacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.