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Diyarbakır 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Diyarbakır 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 40°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 33°C civarında seyredecek. Rüzgar batıdan saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı ise gün boyunca %10 ile %31 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklık 36°C olacak. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 38°C'ye çıkacak. Hafta ortasında sıcaklık 39°C ile 40°C arasında olacak. 11 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 42°C'ye kadar yükselebilir.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum. Sıcak havalarda vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum, dehidrasyon ve güneş çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Ayrıca, güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşulları tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Bu dönemde sulama sistemlerinin verimli çalışması önemlidir. Hayvanların serin ortamlarda tutulması da üretim kayıplarını önlemek açısından kritiktir. Enerji tüketiminin artması nedeniyle elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Enerji tasarrufu önlemleri almak da önemlidir.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde hem kişisel sağlık hem de günlük yaşam için gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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