Diyarbakır 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 6 Ekim Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 31°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 25°C'ye düşecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 19 km hızla esecek. Nem oranı %24 civarında olacak. Gün doğumu saati 06:19'dur. Gün batımı saati ise 17:55 olarak hesaplanmıştır.

7 Ekim Salı günü gündüz sıcaklıkları 30°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 25°C'ye düşecek. Rüzgar yine güneybatıdan saatte 19 km hızla esecek. Nem oranı %24 civarını koruyacak. 8 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 29°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C'ye inecek. Rüzgar ve nem oranı, değişmeyecek. 9 Ekim Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 28°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 23°C'ye düşecek. Rüzgar ve nem oranı yine aynı kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde güneş ışığından kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de önemlidir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Aşırı sıcaklardan korunmak için bu öneriler yararlıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde hassas gruplar dikkat etmelidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar serin ortamlarda vakit geçirmelidir.