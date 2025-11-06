HABER

Diyarbakır 06 Kasım Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 6 Kasım 2025'te hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 24°C iken gece 7°C'ye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek ve nem oranı %26 seviyelerinde kalacak. 7 Kasım'da sıcaklık 23°C, 8 ve 9 Kasım'da ise 23°C ve 22°C olarak tahmin ediliyor. Havanın genellikle açık kalması, UV endeksinin yükselmesine yol açabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak ve hafif giysiler tercih ederek önlem almak önemlidir. İşte detaylar...

Diyarbakır 06 Kasım Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 24°C civarına çıkacak. Gece ise sıcaklık 7°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyden hafif esecek. Nem oranı %26 seviyelerinde kalacak.

7 Kasım Cuma günü hava sıcaklığının 23°C olması tahmin ediliyor. 8 Kasım Cumartesi günü sıcaklık yine 23°C olacak. 9 Kasım Pazar günü ise 22°C civarında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Hava koşulları bu dönemde sürekli açık ve güneşli olacak. Ancak sabah ve akşam sıcaklıkların düşeceğini unutmamak önemlidir. Özellikle bu zamanlarda sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle UV endeksi yüksek olabilir. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka takmak da önerilmektedir. Rüzgarın kuzeyden hafif esmesi nedeniyle açık alanlarda rüzgar hissedilebilir. Bu durumlarda rüzgarlık veya hafif bir ceket bulundurmak iyi bir fikir olacaktır.

