Diyarbakır 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 7 Aralık 2025 Pazar günü serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava kapalı olacak, zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. En düşük sıcaklık 4.9°C, en yüksek sıcaklık ise 15.2°C ölçülüyor. Nem oranı %95 iken, rüzgar hızı da 4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun kıyafetler seçmek ve yağmura karşı önlem almak, sağlık açısından önem taşıyor.

Diyarbakır'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu serin ve yağışlı geçecek. Mevsim normallerine uygun bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava kapalı ve bulutlu olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. En düşük sıcaklık 4.9°C, en yüksek sıcaklık ise 15.2°C olacak. Nem oranı %95 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı 4 km/saat. Basınç seviyesi 942.8 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı ise 16:59 olacak.

8 Aralık Pazartesi günü yağmurun devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 15°C civarında olacağı düşünülüyor. 9 Aralık Salı günü bulutlu, yer yer hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 14°C civarında gerçekleşecek. 10 Aralık Çarşamba günü de bulutlu ve hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 12°C civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde yağışlı ve serin hava koşulları var. Açık hava etkinliklerini planlarken uygun kıyafetler seçmek önemli. Yağmura karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumak açısından faydalı olacaktır. Sürekli değişen hava koşullarına hazırlıklı olmak gereklidir.

