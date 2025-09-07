HABER

Diyarbakır 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 7 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C civarında olacak. Gece ise 15°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %13 civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar güneydoğudan saatte yaklaşık 7 km hızla esecek.

Diyarbakır 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 8 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece ise 16°C olacak. 9 Eylül Salı günü de hava sıcaklıklarının 34°C civarında seyredeceği öngörülüyor. Bu dönemde nem oranı %16 civarında olacak ve yağış beklenmiyor.

Yüksek sıcaklık ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Yüksek sıcaklık, güneş ışınlarının dik açı ile gelmesine neden olur. Bu, ultraviyole (UV) ışınlarının etkisini artırır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önler. Aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda vakit geçirmek de önemlidir.

Diyarbakır'da Eylül ayı boyunca genellikle sıcak ve güneşli hava koşulları hakimdir. Ortalama en yüksek sıcaklıklar 34-35°C, en düşük sıcaklıklar ise 18-19°C civarındadır. Nem oranı %24 ile %38 arasında değişir. Yağış miktarı genellikle düşüktür. Bu nedenle, Eylül ayında Diyarbakır'a seyahat edeceklerin sıcak hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları önerilir.

