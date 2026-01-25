HABER

Diyarbakır’da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Bazı uçakların da farklı havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

Diyarbakır’da akşam saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte hava ve kara trafiğinde de aksamalar meydana geldi. Araçlar dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek seyrederken, İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir uçuşları iptal edildi. Bazı uçakların da farklı havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezinde de yoğun sis etkili oldu.

Diyarbakır’da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi 1

Sisin etkisiyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ortaya belgesel tadında görüntüler çıkarken sürücüler zor anlar yaşadı.

Diyarbakır’da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

