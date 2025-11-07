Diyarbakır 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve açık. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C civarında olacak. Rüzgar hafif, yaklaşık 7 km/s hızında esecek. Nem oranı ise %58 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

8 Kasım Cumartesi günü hava durumu benzer şekilde güneşli ve açık olacak. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif ve nem oranı %60 civarında olacak. 9 Kasım Pazar günü hava durumu yine güneşli ve açık geçecek. Sıcaklık 22°C civarında olacak. Rüzgar hafif ve nem oranı %62 civarında öngörülüyor. 10 Kasım Pazartesi günü de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcaklık 21°C civarında olacak. Rüzgar hafif olup, nem oranı %64 civarında bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için elverişli bir ortam sağlanıyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Bu nedenle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken bir kat daha fazla giyinmek yararlı olacaktır. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak önemlidir.

Rüzgarın hafif olması açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar. Fakat rüzgarın yönü ve hızı zaman zaman değişebilir. Rüzgar yönüne göre giyinmek ve gerektiğinde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek akıllıca olacaktır. Nem oranının %58 ile %64 arasında değişmesi, hava koşullarını genel olarak kuru gösteriyor. Cilt kuruluğu gibi sorunlarla karşılaşmamak için nemlendirici kullanmak ve bol su içmek cilt sağlığını korur.

Diyarbakır'da 7 Kasım 2025 ve takip eden günlerde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuluyor. Ancak sabah ve akşam saatlerindeki serinliği göz önünde bulundurmak önemlidir. Uygun giyinmek, güneş ışınlarından korunmak ve cilt sağlığını korumak için gerekli önlemler almak şarttır.