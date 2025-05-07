HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 07 Mayıs Çarşamba hava durumu açıklandı. Diyarbakır'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Diyarbakır 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında, gece ise 11°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, bölgenin Mayıs ayı ortalama değerlerine yakın. Gündüzleri 25°C, geceleri ise 12°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 8 Mayıs Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 29°C, gece ise 12°C civarında olacak. 9 Mayıs Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C, gece ise 14°C civarında seyredecek. 10 Mayıs Cumartesi günü de hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C, gece ise 14°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu nedenle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacaktır. Cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanlar tercih edilmelidir. Bol su tüketmek de önemlidir. Vücudun susuz kalmasını önlemek için hafif ve açık renkli giysiler giymek faydalı olacaktır.

Mayıs ayı boyunca hava sıcaklıklarının artması ve yağışların azalması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacaktır. Cilt sağlığı riskleri göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler, şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını önleyecektir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler giyilmelidir.

Diyarbakır'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü başlayarak önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve güneşli koşulların devam etmesi beklenmektedir. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak ve sağlıklı kalmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurt sürüsü ilçe merkezine indiKurt sürüsü ilçe merkezine indi
Bitişik 3 ev yandı; 2 itfaiye eri yaralandıBitişik 3 ev yandı; 2 itfaiye eri yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sivas'ta kahreden olay! Anneyi şoke eden an: İki kardeş elleri bağlı boğazları kesilmiş halde bulundu

Sivas'ta kahreden olay! Anneyi şoke eden an: İki kardeş elleri bağlı boğazları kesilmiş halde bulundu

'Evi satmak, arsa almak...' Mert Başaran 'riskli' diyerek uyardı!

'Evi satmak, arsa almak...' Mert Başaran 'riskli' diyerek uyardı!

Bakan Yerlikaya duyurdu, 39 ilde dev operasyon!

Bakan Yerlikaya duyurdu, 39 ilde dev operasyon!

Asya artık diken üstünde! Hindistan Pakistan savaşı başladı: Can kaybı artıyor... 'En çok camiler hedef alındı'

Asya artık diken üstünde! Hindistan Pakistan savaşı başladı: Can kaybı artıyor... 'En çok camiler hedef alındı'

Havuzlu sitede 10 bin TL'ye oturuyor! Elektriği, suyu kesildi ama evden çıkmıyor... Kaya Çilingiroğlu için karar verildi

Havuzlu sitede 10 bin TL'ye oturuyor! Elektriği, suyu kesildi ama evden çıkmıyor... Kaya Çilingiroğlu için karar verildi

Eski sevgilisini barışmak için aparta çağırdı! Duş alırken 2 erkeği karşısında gördü... Videoya alıp ailesine göndermekle tehdit ettiler

Eski sevgilisini barışmak için aparta çağırdı! Duş alırken 2 erkeği karşısında gördü... Videoya alıp ailesine göndermekle tehdit ettiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.