Diyarbakır 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor.

Diyarbakır 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Diyarbakır'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 41°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı ise 26°C civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %25 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 9 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 42°C, 10 Ağustos Pazar günü ise 40°C civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise 26°C olarak öngörülüyor. Rüzgar yine güneybatı yönünden esecek. Nem oranı %25 civarında kalacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bu durum sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Günün en sıcak saatlerinde gölge alanlarda kalmak önemlidir. Doğrudan güneş ışığından kaçınmak da faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olacaktır.

Sıcak havalarda, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların dikkati ve gerektiğinde tıbbi yardım alması önemlidir. Aşırı sıcaklar elektrik kesintilerine yol açabilir. Elektrikli cihazların aşırı yüklenmesini önlemek gereklidir. Olası kesintilere karşı hazırlıklı olmak önem taşır.

Yüksek sıcaklıklar tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir. Su kaynaklarının verimli kullanılması hayati önem taşır. Hayvanların serin ortamlarda tutulması gerekir. Tarım ürünlerinin sulama programları düzenli olarak gözden geçirilmeli ve gerektiğinde uzmanlardan destek alınmalıdır.

hava durumu Diyarbakır
