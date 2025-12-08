Diyarbakır 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurla başlayacak. Sıcaklık ise 10°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 6.8°C ile 13.3°C arasında değişecek. Nem oranı %93 olacak. Rüzgar hızı 8.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:22, gün batımı saati ise 16:59’dur.

9 Aralık Salı günü hava sıcaklığı 8.3°C ile 16.7°C arasında değişecek. Hafif çiseleyen yağmur etkili olacak. Nem oranı %82 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı ise 4.2 km/saat olarak bekleniyor.

Aralık ayı boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağışların artması da olasıdır. Bu dönemde ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Hava koşullarına bağlı olarak yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Uygun kıyafetler giymek fazlasıyla önemlidir.