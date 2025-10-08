HABER

Diyarbakır 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu bol güneş ışığı ile yüksek sıcaklıklarla geçecek.

Diyarbakır'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu bol güneş ışığı ile yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar hızı ise hafif olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

9 Ekim Perşembe günü hava, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 27°C ile 11°C arasında değişecek. Hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. 10 Ekim Cuma günü hava daha serin olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 10°C arasında olacak. Bu günlerde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır.

Diyarbakır'da Ekim ayı boyunca hava sıcaklıkları genellikle 27°C ile 14°C arasında değişiyor. Gündüzleri sıcak, akşamları ise serin hava koşulları bekleniyor. Günün farklı saatlerine uygun kıyafetler hazırlamak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmayı sağlar.

Hava koşullarına bağlı olarak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gereklidir. Uygun kıyafetler hazırlamak, ani değişimlere karşı hazırlığın yanı sıra önem taşır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur.

