Diyarbakır 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla kendini gösterecek.

Cansu Akalp

Diyarbakır'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla kendini gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde 42°C'ye kadar çıkabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 26°C civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı ise %22 ile %37 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 10 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 40°C civarında olması bekleniyor. 11 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 41°C'ye ulaşacak. 12 Ağustos Salı günü sıcaklık 42°C'ye kadar çıkacak. 13 Ağustos Çarşamba günü ise 41°C civarında seyredecek. 14 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 40°C'ye düşecek. 15 Ağustos Cuma günü sıcaklık 39°C civarında olacak.

Bu aşırı sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için risk oluşturabilir. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım alanlarında, sulama sistemlerinin etkin kullanımı önemlidir. Bitkilerin güneşten korunması için gölgelik alanlar oluşturulmalıdır. Hayvanların serin ortamlarda tutulması ve yeterli su kaynaklarına erişimi sağlanması hayati önem taşır. Bu önlemler, insan sağlığını korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini destekler.

