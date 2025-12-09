HABER

Diyarbakır 09 Aralık Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 9 Aralık 2025 Salı günü havanın hafif yağmurlu ve parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 16.7°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de yağışların süreceği, sıcaklıkların düşeceği öngörülüyor. Su geçirmez giysiler giymek ve uygun ayakkabılar tercih etmek, ıslanmaktan korunmak için önemli. Aynı zamanda bağışıklık sistemini korumak amacıyla dengeli beslenmeye ve yeterli uykuya dikkat edilmelidir.

Ufuk Dağ

Diyarbakır'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu ve parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 8°C ile 16.7°C arasında değişecek. Nem oranı %82 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 4.2 km/saat seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 07:22, gün batımı saati ise 16:59’dur.

10 Aralık Çarşamba günü hafif çiseleyen yağmurların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 7.9°C ile 10.4°C arasında olması öngörülüyor. 11 Aralık Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklıkların 7°C ile 11°C arasında değişmesi tahmin ediliyor. 12 Aralık Cuma günü orta şiddetli yağmurların görüleceği düşünülüyor. Sıcaklıkların 7°C ile 9°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Bu, ıslanmaktan korunmayı sağlar. Sıcaklıkların düşmesi bağışıklık sistemini etkileyebilir. Soğuk algınlığı ve grip hastalıklarına karşı önlem almak gerekir. Dengeli beslenmek ve yeterince uyumak önemlidir. Ayrıca, yağmurlu ve rüzgarlı günlerde araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Yol koşularına uygun hızda seyahat edilmelidir. Evde ısıtma sistemlerinin bakımına özen göstermeliyiz. Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler gereklidir.

