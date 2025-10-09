HABER

Diyarbakır 09 Ekim Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 9 Ekim 2025'te hava açık ve güneşli bir gün geçirecek. Gündüz sıcaklığın 26°C olması beklenirken, akşam saatlerinde ise bu değer 20°C'ye düşecek.

Diyarbakır'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20°C'ye düşecek. Rüzgar batıdan saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı sabah %62 olacak. Gündüz saatlerinde nem %35, akşam %52 ve gece %72 tahmin ediliyor. Basınç değerleri gün boyunca 933 hPa civarında kalacak.

10 Ekim Cuma günü hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 24°C ile 10°C arasında değişecek. 11 Ekim Cumartesi günü de benzer hava koşulları sürecek. Sıcaklıklar 24°C ile 8°C arasında olacak. 12 Ekim Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise 24°C ile 11°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak, Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkmayı planlayanların yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalıdır. Gündüz sıcaklıklar 24-26°C civarında olacağı için hafif kıyafetler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 8-11°C'ye düşecektir. Bu nedenle yanınızda bir ceket veya hırka bulundurulmasında yarar var. Rüzgar batıdan esecek. Nem oranının değişkenlik göstermesi nedeniyle alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların tedbirli olmaları önerilmektedir.

