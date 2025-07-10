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Diyarbakır 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 41°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Diyarbakır 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları 41°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 21°C'ye düşecek. Cuma günü sıcaklıkların 42°C'ye çıkması bekleniyor. Cumartesi günü bu sıcaklık 44°C'ye yükselebilir. Pazar günü de sıcaklığın 44°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için risk teşkil edebilir. Sıcak havalar, vücut ısısının yükselmesine neden olabilir. Bu durum, güneş çarpması ve dehidratasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de vücut sağlığı için faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt korumasına yardımcı olacaktır.

Sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığınız açısından hayati olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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