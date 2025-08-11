Diyarbakır 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklık 41°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 23°C civarında olacak. Nem oranı düşük kalacak. Yağış beklenmemektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 12 Ağustos Salı günü sıcaklıklar 40°C civarında olacak. 13 Ağustos Çarşamba ve 14 Ağustos Perşembe günlerinde sıcaklıklar 41°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 22-24°C arasında değişecek. Bu dönemde de yağış beklenmiyor. Nem oranı düşük kalacak.

Sıcak hava koşulları altında, öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılması önerilir. Bol su tüketimi de önemlidir. Güneş ışınlarının cilt üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Hassas grupların, yaşlılar ve çocuklar gibi, daha dikkatli olmaları gerekir. Serin ortamlarda vakit geçirmek önem taşır. Aşırı sıcaklarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması ve vücut ısısının dengede tutulması gerekir. Sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek için önlemler alınmalıdır.

Bu dönemde tarım ve hayvancılıkla uğraşanların da önlem alması gerekmektedir. Sıcak hava koşulları su kaynaklarının azalmasına ve bitki örtüsünün kurumasına neden olabilir. Sulama sistemlerinin verimli kullanılması önemlidir. Hayvanların serin ortamlarda tutulması gerekir. Ayrıca, bu sıcak günlerde enerji tüketiminin artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Enerji tasarrufu önlemlerinin alınması, çevre ve ekonomi açısından faydalı olacaktır.