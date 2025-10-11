Diyarbakır 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü, açık ve güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 24°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 8°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %24 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 8.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:23, gün batımı ise 17:46'dır.

12 Ekim 2025 Pazar günü, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 25°C olacak. Gece sıcaklığı ise 11°C civarında seyredecek. Nem oranı %29 olacaktır. Rüzgar hızı 4.7 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:24, gün batımı ise 17:47'dir.

13 Ekim 2025 Pazartesi günü, çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında kalacak. Gece sıcaklık ise 8°C seviyelerinde olacak. Nem oranı %24 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 8.4 km/saat olacaktır. Gün doğumu saati 06:25, gün batımı ise 17:48'dir.

14 Ekim 2025 Salı günü, bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklık 23°C olacağı düşünülüyor. Gece sıcaklığı 8°C civarında seyredecek. Nem oranı %24 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 4.2 km/saat olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saati 06:26, gün batımı ise 17:41'dir.

Bu dönemde, hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22-25°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 8-11°C olacak. Nem oranları düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar hızları hafif olarak seyredecek.

Hava koşullarında, gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilebilir. Akşamları serin olacağı için yanınızda bir ceket bulundurmanızda fayda var. Düşük nem oranı nedeniyle cildinizin kurumasını önlemek için nemlendirici kullanabilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak amacıyla güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının stabil kalması bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanız her zaman önemlidir.