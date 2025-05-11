Diyarbakır 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Sıcaklık 31°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, bölgenin Mayıs ayı ortalama sıcaklıklarının üzerinde. Yazın yaklaşmakta olduğu görülüyor.

12 Mayıs Pazartesi günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 28°C civarında olacak. 13 Mayıs Salı günü hava kısmen güneşli. Sıcaklık 27°C civarında seyredecek. 14 ve 15 Mayıs Çarşamba ve Perşembe günlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Bu günlerde sıcaklıklar 22°C ile 23°C arasında olacak. 16 Mayıs Cuma günü hava güneşli. Sıcaklıklar 26°C civarında olacak. 17 Mayıs Cumartesi günü, hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 30°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Ayrıca yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak da önemlidir. Sıcak günlerde bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak da gereklidir. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmak iyi bir fikir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.