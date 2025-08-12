Diyarbakır 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 40°C civarında, gece sıcaklıkları ise 23°C civarında olacaktır. Nem oranı düşük kalacak ve yağış beklenmemektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin edilmektedir. 13 Ağustos Çarşamba günü sıcaklıkların 41°C'ye ulaşması bekleniyor. 14 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 42°C'ye çıkacak. 15 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 40°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 22-24°C arasında değişecektir. Bu dönemde yağış beklenmeyecek ve nem oranı düşük kalacaktır.

Bu yüksek sıcaklıklar altında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak zorunda olanların dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılması faydalıdır. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak açısından dikkatli olunmalıdır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olacaktır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak sağlık açısından önemlidir.