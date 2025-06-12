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Diyarbakır 12 Haziran Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Diyarbakır 12 Haziran Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 38°C'ye yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz iklimine uygundur. Yüksek sıcaklıkların olduğu bir dönemi işaret etmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 13 Haziran Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 40°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 20°C civarında kalacak. 14 ve 15 Haziran Cumartesi ve Pazar günlerinde de güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 38-37°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 21-20°C arasında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkate alınmalıdır. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım alanlarında sulama programları günün serin saatlerine kaydırılmalıdır. Bitkilerin güneş ışığından korunması için gölgeliklerin kullanılması faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların hava kalitesini olumsuz etkileyebileceği de unutulmamalıdır. Astım ve solunum yolu rahatsızlıkları olan kişilerin, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Koruyucu önlemler almaları da önemlidir.

Bu dönemde orman yangınları riski artmaktadır. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır. Yangın güvenliği kurallarına uyulması hayati önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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