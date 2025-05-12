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Diyarbakır 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 12 Mayıs Pazartesi hava durumu merak edildi. Diyarbakır'da hava durumu bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte geçecek.

Diyarbakır 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte geçecektir. En yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık ise 14°C bekleniyor. Bu durum, Mayıs ayının ortalarına yaklaşıldığında görülen tipik hava koşullarını yansıtıyor.

13 Mayıs Salı günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. 14 Mayıs Çarşamba günü ise yine gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 15 Mayıs Perşembe günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği düşünülüyor. Bu dönemde sıcaklıklar 21°C ile 26°C arasında değişecektir. Bu durum, bölgenin iklimsel özellikleriyle uyumlu bir seyir izliyor.

Diyarbakır'ın Mayıs ayındaki ortalama gündüz sıcaklıkları 25°C, geceleri ise 12°C civarındadır. Bu dönemdeki yağış miktarı ortalama 65 mm'dir. Yağmurlu gün sayısı ise 7 civarındadır. Bu veriler, Mayıs ayının Diyarbakır'da ılıman ve yağışlı bir dönem olduğunu göstermektedir.

Böylesi hava koşullarında, yağışların yoğun olduğu günlerde su baskınları ve sel riski vardır. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu günlerde yıldırım düşme riski de bulunmaktadır. Açık alanlardan uzak durulması önemlidir. Sürekli değişebilen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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