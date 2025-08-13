Diyarbakır 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40°C civarına ulaşacaktır. Gece sıcaklıkları ise 24°C olacaktır. Nem oranı düşük kalacak ve yağış beklenmemektedir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecektir. 14 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 42°C'ye kadar yükselebilir. 15 Ağustos Cuma günü sıcaklık 41°C olacaktır. 16 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 39°C civarında beklenmektedir. Gece sıcaklıkları 23-24°C arasında değişecektir. Bu dönemde yağış beklenmiyor ve nem oranı düşük kalacaktır.

Yüksek sıcaklıklar altında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak zorunda kalanların dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılması gerekmektedir. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için önlem alınmalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olacaktır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlık sorunlarının önüne geçmek için hayati öneme sahiptir.