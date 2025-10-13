HABER

Diyarbakır 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 13 Ekim 2025 tarihinde hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C'ye yaklaşırken, rüzgar kuzeyden hafif esecek. Nem oranı düşük olacağı için hava koşulları rahatlayacak. 14 Ekim Salı günü ise sıcaklıklar 26-27°C arasında kalacak. Öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka takılması ve güneş kremi kullanımı öneriliyor. Ayrıca bol su tüketmek ve hafif giysiler tercih etmek önemlidir.

Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıklar 30°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum hava koşullarını belirginleştirecek. Sabah saatlerinde yer yer pus görülebilir. Ancak gün genelinde güneş etkisini sürdürecektir. Gece sıcaklıkları 15-17°C'ye kadar inmesi bekleniyor.

14 Ekim Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 26-27°C arasında değişecek. Gündüz saatleri için rahat bir hava sağlanacak. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı düşük kalacak. Bu da hava koşullarını konforlu hale getirecek. 15 Ekim Çarşamba günü benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 28°C'ye kadar yükselebilir. 16 Ekim Perşembe günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirenler güneş ışınlarından korunmalıdır. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak önemlidir. Bunun yanı sıra bol su içmek de gereklidir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken aşırı efordan kaçınılmalı. Gerekirse ara vermek ve serinlemek için gölge alanlara sığınılmalıdır. Gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesi nedeniyle hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde uzun kollu giysi giymek ani sıcaklık değişimlerine karşı korumaya yardımcı olur.

