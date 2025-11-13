HABER

Diyarbakır 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 13-16 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu değişkenlik gösterecek. Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu ve sisli günler bekleniyor. Sıcaklıklar 5,5°C ile 22,1°C arasında değişecek. Ayrıca, nem oranı %36 ile %94 arasında değişirken, rüzgar hızı 0,4 km/h ile 6,9 km/h tahmin ediliyor. Bu dönemde kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun önlemler almak önemli olacak.

Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu, parçalı bulutlu bir atmosferle geçecek. Sıcaklık en düşük 11,5°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 22,1°C civarına çıkacak. Hissedilen sıcaklık 10°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %36 olacak. Rüzgar hızı 6,9 km/h olarak ölçülecek. Basınç seviyesi 918,9 mb düzeyinde kalacak. Gün doğumu 06:57'de, gün batımı 17:07'de gerçekleşecek.

14 Kasım Cuma günü hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 10,7°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 15,6°C olarak öngörülüyor. Nem oranı %48 düzeyinde kalacak. Rüzgar hızı 1,4 km/h tahmin ediliyor. Basınç seviyesi 937,5 mb olarak öngörülüyor. Gün doğumu 06:57'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:07'de olacak.

15 Kasım Cumartesi günü hava daha serin geçecek. Sıcaklıklar en düşük 10,9°C, en yüksek 15,6°C arasında değişecek. Nem oranı %48 olacak. Rüzgar hızı 0,4 km/h olarak bekleniyor. Basınç seviyesi 938,4 mb düzeyinde kalacak. Gün doğumu saati 06:58'de. Gün batımı ise 17:08'de hesaplandı.

16 Kasım Pazar günü sisli bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar en düşük 5,5°C, en yüksek 20,5°C olarak belirlenecek. Nem oranı %94 olacak. Rüzgar hızı 5,1 km/h düzeyinde kalacak. Basınç seviyesi 943,4 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:00'de, gün batımı ise 17:06'da gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini dikkate almak önemlidir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmanız da önerilir. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmalısınız. Sisli havalarda görüş mesafesi azalabilir. Trafikte dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalısınız. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirecektir.

