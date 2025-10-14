Diyarbakır 14 Ekim Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 14 Ekim 2025 Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarında olacak. Gece sıcaklık ise 9°C seviyelerinde bekleniyor. Nem oranı %24 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 4.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:26. Gün batımı saati 17:41 olarak hesaplandı.

15 Ekim Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 22°C civarında seyredecek. 16 Ekim Perşembe günü hava açık ve güneşli bir görüntü sergileyecek. Sıcaklık bu günde 24°C civarında olması öngörülüyor. 17 Ekim Cuma günü de hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Gündüz saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önem taşır. Uygun koruyucu önlemler almak da faydalıdır. Günlük aktivitelerinizi planlarken dikkatli olmalısınız. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterin. Bu şekilde cilt sağlığınızı korumuş olursunuz. Sıcaklıkların artmasıyla su tüketiminizi artırmalısınız. Bu, vücudunuzun susuz kalmasını önleyecektir. Rüzgar hızı düşük olacak. Bu durum hava koşullarını sakin hale getirecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanacak.