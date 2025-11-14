HABER

Diyarbakır 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 14 Kasım 2025'te hava durumu hafif yağmur ve bulutlu geçecek. Gün içinde sıcaklık 19°C'ye kadar yükselebilir. 15 Kasım Cumartesi günü hava durumu daha bulutlu olacak, hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 8°C arasında değişecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli. Açık hava etkinlikleri için yağmurluk veya şemsiye almayı unutmayın. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alın.

Melih Kadir Yılmaz

Diyarbakır'da 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu hafif çiseleyen yağmurlarla kısmen bulutlu olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık ise 8°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı %48 olacak. Rüzgar hızı 1.4 km/saat seviyesinde kalacak. Basınç ise 937.5 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:57'dir. Gün batımı ise 17:07 olarak hesaplanmıştır.

15 Kasım Cumartesi günü hava daha bulutlu hale gelecek. Hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 8°C arasında değişiklik gösterecek. 16 Kasım Pazar günü de benzer hava koşulları sürecek. Sıcaklıklar 12°C ile 3°C arasında olacak. 17 Kasım Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 14°C ile 2°C arasında seyredecek. 18 Kasım Salı günü hava oldukça bulutlu olacak. Sıcaklık 17°C ile 2°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken esnek olmanız önemli. Özellikle açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, uygun yağmurluk veya şemsiye almanızda fayda var. Sıcaklıkların düşmesiyle, sabah ve akşam saatlerinde hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumada yardımcı olacaktır. Rüzgar hızının artabileceğini unutmamalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmalı, rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almalısınız. Güncel hava durumu raporlarını düzenli takip etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur.

