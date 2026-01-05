HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Netanyahu'dan İran sözleri! "Trump ile görüş birliğindeyiz"

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni İran sözleri geldi. Netanyahu, ABD ziyaretinin ardından İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada Trump ile büyük konularda görüş birliğinde olduklarını belirterek İran'ın balistik veya füze programını başlatmalarına izin vermeyeceklerini söyledi.

Netanyahu'dan İran sözleri! "Trump ile görüş birliğindeyiz"

Netanyahu, muhalefetin 40 imza toplayarak yaptığı çağrı üzerine Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, ABD ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkiler, Gazze'de ateşkes, İran ve ülke gündemindeki konulara değindi.

ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesinin ardından altıncı defa görüştüğünü aktaran Netanyahu, ilişkilerinin çok iyi olduğunu, büyük konularda anlaştıklarını, "bazı küçük meselelerde görüş ayrılığı yaşadıklarını" belirtti.

Netanyahu, Trump'ın da Gazze'de ateşkese geçmek için İsrail'in şartları Hamas'ın silahsızlandırılması ve buradaki son İsrailli esirin cenazesinin teslim edilmesi gerektiği görüşünü benimsediğini dile getirdi.

Netanyahu dan İran sözleri! "Trump ile görüş birliğindeyiz" 1

"YENİDEN BAŞLATAMAYACAKLAR"

İran konusunda da Trump ile aynı görüşte olduklarını dile getiren Netanyahu, İran'ın nükleer ya da balistik füze programını yeniden başlatamayacağını, "zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarması gerektiğini, bunları izleyeceklerini" söyledi.

Netanyahu, İran genelinde hayat pahalılığı nedeniyle gerçekleşen protestolara işaretle "İranlıların kaderini ellerine alacağı tarihi günlerde olabileceklerini" belirterek, Tahran'ın son günlerde gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar karşısında "İran'ın kendilerine saldırırsa sonuçlarına ağır olacağı" tehdidini savurdu.

ABD'NİN VENEZUELA OPERASYONUNDA DESTEK

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırı ve eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına değinen Netanyahu, "İsrail, ABD'nin Venezuela'ya karşı bu hamlesini destekliyor. Özgürlük ve gelişimi destekleyen ülkelerin, saldırgan ülkelere karşı bir adımıdır." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun konuşması muhalefet sıralarından müdahalelerle zaman zaman kesildi. Netanyahu, muhalefet saflarına "hükümetinin aldığı en önemli kararın İran'a Haziran 2025'te düzenledikleri saldırı olduğunu, bununla bir varoluş savaşı verdiklerini, bunun karşısında tüm iddialarının yersiz olduğunu" ileri sürdü.

Netanyahu dan İran sözleri! "Trump ile görüş birliğindeyiz" 2

Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) erkeklerin askerlikten muafiyetine ilişkin hazırladıkları yasa tasarısının soruna çözüm getireceğini iddia eden Netanyahu, yasa ile yaklaşık 4 yılda 23 bin Haredi'nin askere alınacağını savundu.

Netanyahu, kamuoyunda hükümetin kontrolünde bir 7 Ekim soruşturma komitesi kurulduğu eleştirilerine karşın, "bağımsız denen bürokratların kendilerini korumaya çalıştığını ve bazılarının kendi çıkarı için devlete zarar verdiğini" ileri sürdü.

NETANYAHU'YA YÜKLEDİLER

Buna karşın kürsüde söz alan ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Haredi kesimin askerlikten muaf tutulmasının öldürülen İsrailli askerlerin ailelerini yaraladığını, Netanyahu hükümeti döneminde "güvenliğin kalmadığını" söyledi.

Lapid, kendi hükümetleri döneminde ülkeyi çok daha sakin biçimde yönettiklerini, güvenliği sağladıklarını belirterek ülkede seçimlerin yaklaştığını dile getirdi. İsrail'de erken seçime gidilmezse Ekim 2026 takvimlerde planlanmış seçimleri gösteriyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Delcy Rodriguez Venezuela'nın geçici Cumhurbaşkanı olduDelcy Rodriguez Venezuela'nın geçici Cumhurbaşkanı oldu
Maduro'nun alıkonulması sonrası Çin'den Venezuela kararı! Maduro'nun alıkonulması sonrası Çin'den Venezuela kararı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.