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Diyarbakır 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları 42°C civarında olacak.

Diyarbakır 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları 42°C civarında olacak. Sıcak hava koşulları önümüzdeki günlerde de devam edecek. 15 Temmuz Salı günü sıcaklık 41°C, 16 Temmuz Çarşamba günü ise 39°C olarak bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda olanlar için risk oluşturabilir.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için vücudun aşırı ısınmasını önlemek gerekir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içmeye dikkat edilmeli, güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gereklidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde tarım ve hayvancılıkla uğraşanların önlem alması önemlidir. Hayvanların su ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmalıdır. Tarım ürünleri, güneşin en yoğun olduğu saatlerde korunmalıdır. Bu, olası zararları en aza indirir.

Yüksek sıcaklıkların hava kalitesini olumsuz etkileyebileceği düşünülmelidir. Bu nedenle, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya dikkat edilmelidir. Solunum rahatsızlığı olanlar, daha dikkatli olmalıdır.

Bu sıcak günlerde doğa yürüyüşleri veya açık hava etkinlikleri planlayanların, güneşin en yoğun olduğu saatlerde bu aktivitelerden kaçınmaları önerilir. Uygun önlemler almak da büyük önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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