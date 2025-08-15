Diyarbakır 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığının 39°C civarında, gece ise 23°C seviyelerinde olması bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranının %23 civarında olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 39°C, 17 Ağustos Pazar günü 40°C, 18 Ağustos Pazartesi günü ise 40°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava Diyarbakır'da birkaç gün boyunca sürecektir.

Bu sıcak hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında dışarıda bulunmak, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde vücuda zarar verebilir. Mümkünse sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde dışarı çıkmak daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak, cilt sağlığını koruma açısından gereklidir. Evde kalanlar, klima veya vantilatör gibi serinletici cihazları kullanarak ortam sıcaklığını düşürebilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilendiğini unutmamak gerekir. Bu grupların ihtiyaçlarına özel önlemler almak da önemlidir.