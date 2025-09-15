Diyarbakır 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 15 Eylül Pazartesi günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında sıcak ve kuru bir gün olarak bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 16°C civarına düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %20 civarında. Rüzgarın kuzey yönünden 4.45 km/s hızında esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 16 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 35°C, 17 Eylül Çarşamba günü ise 34°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 15-16°C arasında değişecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızları 3-4 km/s seviyelerinde olacak.

Bu sıcak ve kuru hava koşulları, özellikle açık hava etkinlikleri ve tarımsal faaliyetler için uygun bir ortam sunuyor. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Sıcak havalarda bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Tarımsal faaliyetlerde sulama sistemlerinin etkin kullanımı önemlidir. Yangın riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde sıcak ve kuru hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde hem kişisel sağlık hem de çevresel faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Gerekli önlemler alınmalıdır.