HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 15 Eylül Pazartesi günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında sıcak ve kuru bir gün olarak bekleniyor.

Diyarbakır 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Diyarbakır'da 15 Eylül Pazartesi günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında sıcak ve kuru bir gün olarak bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 16°C civarına düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %20 civarında. Rüzgarın kuzey yönünden 4.45 km/s hızında esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 16 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 35°C, 17 Eylül Çarşamba günü ise 34°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 15-16°C arasında değişecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızları 3-4 km/s seviyelerinde olacak.

Bu sıcak ve kuru hava koşulları, özellikle açık hava etkinlikleri ve tarımsal faaliyetler için uygun bir ortam sunuyor. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Sıcak havalarda bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Tarımsal faaliyetlerde sulama sistemlerinin etkin kullanımı önemlidir. Yangın riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde sıcak ve kuru hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde hem kişisel sağlık hem de çevresel faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Gerekli önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Gürsel Tekin'den açıklama! "Hayırlı, uğurlu olsun"Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Gürsel Tekin'den açıklama! "Hayırlı, uğurlu olsun"
Trump'tan TikTok açıklaması geldi! 'Gençler buna çok sevinecek'Trump'tan TikTok açıklaması geldi! 'Gençler buna çok sevinecek'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.