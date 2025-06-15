Diyarbakır 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 15 Haziran 2025 Pazar günü sıcaklıkların 35°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik yaz koşullarına uygun. Özellikle öğle saatlerinde yüksek hissedilebilir sıcaklıklar yaşanabilir.

Devam eden günlerde, 16 Haziran Pazartesi'den 20 Haziran Cuma'ya kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 16 ve 17 Haziran tarihlerinde sıcaklıkların 32°C civarında olması bekleniyor. 18 Haziran'da 35°C, 19 Haziran'da 37°C ve 20 Haziran'da 36°C sıcaklıklar tahmin ediliyor. Bu süreçte, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklar etkili olacak.

Yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak çarpması ve dehidrasyon risklerini en aza indirmek için bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi önerilmektedir. Ayrıca, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak veya iç mekanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, kişisel sağlığı korumak açısından önem taşır. Günlük aktiviteleri daha konforlu hale getirmek için bu önlemler alınmalıdır.