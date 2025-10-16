HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 16 Ekim Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 16 Ekim 2025 tarihinde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C civarında, gece ise 10°C dolaylarında seyredecek. Cuma günü benzer hava şartlarının devam etmesi bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığı 26°C'ye yükselecek. Bu süreçte, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam bulunuyor. Güneş ışığından faydalanmak amacıyla güneş gözlüğü ve şapka kullanmak öneriliyor. İşte detaylar...

Diyarbakır 16 Ekim Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C civarında. Gece sıcaklığının ise 10°C olması bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı orta seviyelerde kalacak. Gün boyu rahat bir hava koşulu sunacak.

Cuma günü, 17 Ekim 2025'te benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklarda 25°C civarı bekleniyor. Gece sıcaklığı ise yine 10°C civarında. Cumartesi, 18 Ekim 2025'te hava biraz serinleyecek. Gündüz sıcaklık 26°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı 10°C civarına düşecek. Rüzgar hafif kalacak. Nem oranı orta seviyelerde olacak.

Bu dönemde hava koşulları açık ve ılıman olacak. Gündüz dışarıda zaman geçirmek rahat olacak. Akşamları bir ceket almanız yetecektir. Hafif rüzgar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek önem kazanıyor. Gerekirse bir üst katman eklemek, vücut ısınızı korur. Güneş ışığından faydalanmak için güneş gözlüğü ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Bu, hem konforunuzu artırır hem de güneşten korunmanıza yardımcı olur.

Hava koşulları genel olarak elverişli. Bu günlerde açık hava etkinliklerinizi planlamak için uygun bir dönemdesiniz. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak ise sağlığınız için gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en önemli keşiflerinden biriDünyanın en önemli keşiflerinden biri
Okul müdürü çocuklarının gözü önünde vurulduOkul müdürü çocuklarının gözü önünde vuruldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.