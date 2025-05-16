Diyarbakır 16 Mayıs Cuma hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve 26°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. 17 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 31°C, 18 Mayıs Pazar günü ise 34°C'ye ulaşacak. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın tipik Mayıs ayı iklimine uygundur. Gündüzleri sıcak, geceleri ise serin geçecektir.

Bu dönemde, öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelir. Ultraviyole (UV) ışınları daha yoğun olacaktır. Bu durum, cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş koruyucu ürünler kullanması önemlidir. Şapka ve koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, bol su içerek vücut nemli tutulmalıdır.

Sıcaklıkların artmasıyla hava kalitesinin de düşebileceğini unutmamak gerekir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların, sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken maske takmaları faydalıdır. Hava kalitesinin daha iyi olduğu saatleri tercih etmek de bir seçenektir.

Yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının azalması riskini artırabilir. Bu dönemde su tasarrufu yapmak önemlidir. Hem kişisel hem de çevresel açıdan sorumluluk sahibi olunması gerekir.

Sıcak hava koşulları enerji tüketimini artırabilir. Enerji verimliliğine dikkat etmek ve gereksiz enerji harcamalarından kaçınmak, bütçeye ve çevreye katkı sağlar.